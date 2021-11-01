Metrolinx Salários

Diretório de Empresas
O salário da Metrolinx varia de $54,608 em remuneração total por ano para Analista Financeiro na faixa mais baixa a $113,821 para Engenheiro Civil na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Metrolinx. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $76.5K
Analista de Negócios
$70.8K
Engenheiro Civil
$114K

Analista de Dados
$63.8K
Cientista de Dados
$73.9K
Analista Financeiro
$54.6K
Engenheiro de Hardware
$101K
Consultor de Gestão
$79.4K
Redator Técnico
$79.1K
