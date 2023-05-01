Diretório de Empresas
Metro
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Metro Salários

A faixa salarial da Metro varia de $13,746 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $143,715 para um Operações de Marketing na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Metro. Última atualização: 8/9/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Assistente Administrativo
$39.8K
Cientista de Dados
$64.4K
Operações de Marketing
$144K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Designer de Produto
$74.1K
Gerente de Produto
$115K
Gerente de Projeto
$16.4K
Vendas
$13.7K
Engenheiro de Software
$60.3K
Arquiteto de Soluções
$105K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

El rol con mayor salario reportado en Metro es Operações de Marketing at the Common Range Average level con una compensación total anual de $143,715. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Metro es $64,405.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Metro

Empresas Relacionadas

  • Amazon
  • Uber
  • LinkedIn
  • Airbnb
  • Google
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos