Diretório de Empresas
Metro
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa
Principais Insights
  • Contribua com algo único sobre Metro que possa ser útil para outros (ex: dicas de entrevista, escolha de equipes, cultura única, etc.).
    • Sobre

    Metro Inc. is a Canadian company that operates as a retailer, franchisor, distributor, and manufacturer in the food and pharmaceutical sectors. It operates supermarkets and discount stores under various banners, including Metro, Metro Plus, Super C, Marché Richelieu, Marché Ami, Première Moisson, Les 5 Saisons, Food Basics, Adonis, and Premiere Moisson, as well as drugstores primarily under the Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy, and Food Basics Pharmacy banners. The company also manufactures generic drugs and provides online grocery shopping services.

    metro.ca
    Site
    1947
    Ano de Fundação
    95,000
    # de Funcionários
    $10B+
    Receita Estimada
    Sede

    Receba Salários Verificados em sua Caixa de Entrada

    Inscrever-se em ofertas verificadas.Você receberá o detalhamento das informações de remuneração por e-mail. Saiba Mais

    Este site é protegido por reCAPTCHA e a Política de Privacidade e os Termos de Serviço do Google se aplicam.

    Vagas em Destaque

      Nenhuma vaga em destaque encontrada para Metro

    Empresas Relacionadas

    • Amazon
    • Uber
    • LinkedIn
    • Airbnb
    • Google
    • Ver todas as empresas ➜

    Outros Recursos