A remuneração de Gerente de Engenharia de Software in United States na Mercury totaliza $260K por year para IC3. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $270K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Mercury. Última atualização: 11/2/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus IC1 $ -- $ -- $ -- $ -- IC2 $ -- $ -- $ -- $ -- IC3 $260K $237K $23.5K $0 IC4 $ -- $ -- $ -- $ -- Ver 2 Mais Níveis

Últimos Salários Enviados

Cronograma de Aquisição Principal 16.67 % ANO 1 16.67 % ANO 2 16.67 % ANO 3 16.67 % ANO 4 16.67 % ANO 5 16.67 % ANO 6 Tipo de Ação RSU Na Mercury, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 6 anos: 16.67 % adquire no 1st - ANO ( 16.67 % anual )

