A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Mercury varia de $132K por year para IC1 a $293K por year para IC4. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $214K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Mercury. Última atualização: 11/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
IC1
$132K
$132K
$0
$0
IC2
$165K
$155K
$9.6K
$0
IC3
$257K
$205K
$45.7K
$5.7K
IC4
$293K
$235K
$57.9K
$0
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
16.67%
ANO 1
16.67%
ANO 2
16.67%
ANO 3
16.67%
ANO 4
16.67%
ANO 5
16.67%
ANO 6
Na Mercury, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 6 anos:
16.67% adquire no 1st-ANO (16.67% anual)
16.67% adquire no 2nd-ANO (16.67% anual)
16.67% adquire no 3rd-ANO (16.67% anual)
16.67% adquire no 4th-ANO (16.67% anual)
16.67% adquire no 5th-ANO (16.67% anual)
16.67% adquire no 6th-ANO (16.67% anual)
7 years post-termination exercise window.