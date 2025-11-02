Diretório de Empresas
Mercury Gerente de Produto Salários

A remuneração de Gerente de Produto in United States na Mercury totaliza $289K por year para IC3. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $230K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Mercury. Última atualização: 11/2/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$289K
$210K
$79.3K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 2 Mais Níveis
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

16.67%

ANO 1

16.67%

ANO 2

16.67%

ANO 3

16.67%

ANO 4

16.67%

ANO 5

16.67%

ANO 6

Tipo de Ação
RSU

Na Mercury, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 6 anos:

  • 16.67% adquire no 1st-ANO (16.67% anual)

  • 16.67% adquire no 2nd-ANO (16.67% anual)

  • 16.67% adquire no 3rd-ANO (16.67% anual)

  • 16.67% adquire no 4th-ANO (16.67% anual)

  • 16.67% adquire no 5th-ANO (16.67% anual)

  • 16.67% adquire no 6th-ANO (16.67% anual)

7 years post-termination exercise window.



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Mercury in United States é uma remuneração total anual de $386,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Mercury para a função de Gerente de Produto in United States é $240,870.

