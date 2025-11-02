A remuneração de Gerente de Programa Técnico in United States na Mercari totaliza $113K por year para MG4. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Mercari. Última atualização: 11/2/2025
Remuneração Total Média
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
Na Mercari, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire no 1st-ANO (8.32% trimestral)
33.3% adquire no 2nd-ANO (8.32% trimestral)
33.3% adquire no 3rd-ANO (8.32% trimestral)