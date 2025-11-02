Diretório de Empresas
Mercari
Mercari Gerente de Programa Técnico Salários

A remuneração de Gerente de Programa Técnico in United States na Mercari totaliza $113K por year para MG4. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Mercari. Última atualização: 11/2/2025

Remuneração Total Média

$190K - $216K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$165K$190K$216K$241K
Faixa Comum
Faixa Possível
Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Mercari, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (8.32% trimestral)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (8.32% trimestral)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (8.32% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Programa Técnico na Mercari in United States é uma remuneração total anual de $240,917. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Mercari para a função de Gerente de Programa Técnico in United States é $165,375.

Outros Recursos