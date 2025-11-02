Mercari Gerente de Engenharia de Software Salários

A remuneração de Gerente de Engenharia de Software in Japan na Mercari totaliza ¥32.71M por year para MG6. O pacote de remuneração in Japan mediano por year totaliza ¥16.36M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Mercari. Última atualização: 11/2/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus MG 5 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- MG6 ¥32.71M ¥22.86M ¥2.18M ¥7.66M MG7 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- MG8 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ --

Últimos Salários Enviados

Nenhum salário encontrado

Cronograma de Aquisição Principal 33.3 % ANO 1 33.3 % ANO 2 33.3 % ANO 3 Tipo de Ação RSU Na Mercari, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos: 33.3 % adquire no 1st - ANO ( 8.32 % trimestral )

33.3 % adquire no 2nd - ANO ( 8.32 % trimestral )

33.3 % adquire no 3rd - ANO ( 8.32 % trimestral )

