A remuneração de Gerente de Engenharia de Software in Japan na Mercari totaliza ¥32.71M por year para MG6. O pacote de remuneração in Japan mediano por year totaliza ¥16.36M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Mercari. Última atualização: 11/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
MG 5
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG6
¥32.71M
¥22.86M
¥2.18M
¥7.66M
MG7
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG8
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
Na Mercari, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire no 1st-ANO (8.32% trimestral)
33.3% adquire no 2nd-ANO (8.32% trimestral)
33.3% adquire no 3rd-ANO (8.32% trimestral)