A remuneração de Engenheiro de Software in Japan na Mercari varia de ¥7.47M por year para MG1 a ¥14.2M por year para MG4. O pacote de remuneração in Japan mediano por year totaliza ¥12.22M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Mercari. Última atualização: 11/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
MG1
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
Na Mercari, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire no 1st-ANO (8.32% trimestral)
33.3% adquire no 2nd-ANO (8.32% trimestral)
33.3% adquire no 3rd-ANO (8.32% trimestral)