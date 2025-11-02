Diretório de Empresas
Mercari
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gerente de Produto

  • Todos os Salários de Gerente de Produto

Mercari Gerente de Produto Salários

A remuneração de Gerente de Produto in Japan na Mercari totaliza ¥16.22M por year para MG4. O pacote de remuneração in Japan mediano por year totaliza ¥16.44M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Mercari. Última atualização: 11/2/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG4
¥16.22M
¥12.86M
¥747K
¥2.61M
Ver 2 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Block logo
+¥8.67M
Robinhood logo
+¥13.3M
Stripe logo
+¥2.99M
Datadog logo
+¥5.23M
Verily logo
+¥3.29M
Don't get lowballed
Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Mercari, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (8.32% trimestral)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (8.32% trimestral)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (8.32% trimestral)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Gerente de Produto ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Mercari in Japan é uma remuneração total anual de ¥20,975,921. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Mercari para a função de Gerente de Produto in Japan é ¥15,683,916.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Mercari

Empresas Relacionadas

  • Carvana
  • CoStar Group
  • McDonald's
  • Rocket Mortgage
  • Citi
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos