A remuneração total média de Designer de Produto in United States na Mercari varia de $175K a $239K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Mercari. Última atualização: 11/2/2025

Remuneração Total Média

$187K - $227K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$175K$187K$227K$239K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Mercari, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (8.32% trimestral)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (8.32% trimestral)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (8.32% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Designer de Produto na Mercari in United States é uma remuneração total anual de $238,960. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Mercari para a função de Designer de Produto in United States é $175,100.

Outros Recursos