Mercari
  Salários
  Recursos Humanos

  Todos os Salários de Recursos Humanos

Mercari Recursos Humanos Salários

A remuneração total média de Recursos Humanos in India na Mercari varia de ₹4.18M a ₹5.82M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Mercari. Última atualização: 11/2/2025

Remuneração Total Média

₹4.48M - ₹5.28M
India
Faixa Comum
Faixa Possível
₹4.18M₹4.48M₹5.28M₹5.82M
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Mercari, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (8.32% trimestral)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (8.32% trimestral)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (8.32% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Recursos Humanos na Mercari in India é uma remuneração total anual de ₹5,824,642. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Mercari para a função de Recursos Humanos in India é ₹4,181,794.

Outros Recursos