A remuneração total média de Analista Financeiro in Japan na Mercari varia de ¥8.48M a ¥12.35M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Mercari. Última atualização: 11/2/2025

Remuneração Total Média

¥9.73M - ¥11.09M
Japan
Faixa Comum
Faixa Possível
¥8.48M¥9.73M¥11.09M¥12.35M
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Mercari, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (8.32% trimestral)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (8.32% trimestral)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (8.32% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista Financeiro na Mercari in Japan é uma remuneração total anual de ¥12,347,791. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Mercari para a função de Analista Financeiro in Japan é ¥8,476,026.

Outros Recursos