Mendix
  Salários
  Gerente de Produto

  Todos os Salários de Gerente de Produto

Mendix Gerente de Produto Salários

O pacote de remuneração in Netherlands mediano de Gerente de Produto na Mendix totaliza €81.6K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Mendix. Última atualização: 10/29/2025

Pacote Mediano
company icon
Mendix
Product Manager
Rotterdam, ZH, Netherlands
Total por ano
€81.6K
Nível
hidden
Salário base
€77.7K
Stock (/yr)
€0
Bônus
€3.9K
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos de exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Mendix?
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Mendix in Netherlands é uma remuneração total anual de €137,034. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Mendix para a função de Gerente de Produto in Netherlands é €81,593.

