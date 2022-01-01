Mendix Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Mendix varia de $56,385 em remuneração total por ano para um Analista de Dados in Netherlands na extremidade inferior a $195,975 para um Marketing in United States na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Mendix. Última atualização: 8/9/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $93.5K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Produto
Median $93.9K
Designer de Produto
Median $72K

Analista de Negócios
$95.2K
Analista de Dados
$56.4K
Marketing
$196K
Gerente de Engenharia de Software
$93.6K
Arquiteto de Soluções
$96.7K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

