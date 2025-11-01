Diretório de Empresas
Melio Payments
Melio Payments Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Israel mediano de Engenheiro de Software na Melio Payments totaliza ₪504K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Melio Payments. Última atualização: 11/1/2025

Pacote Mediano
Melio Payments
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Total por ano
₪504K
Nível
Tech Lead
Salário base
₪504K
Stock (/yr)
₪0
Bônus
₪0
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
9 Anos
Quais são os níveis de carreira na Melio Payments?
Últimos Salários Enviados
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Melio Payments, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Melio Payments in Israel é uma remuneração total anual de ₪605,771. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Melio Payments para a função de Engenheiro de Software in Israel é ₪502,444.

Outros Recursos