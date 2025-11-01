Diretório de Empresas
Melio Payments
Melio Payments Analista Financeiro Salários

A remuneração total média de Analista Financeiro in Israel na Melio Payments varia de ₪202K a ₪288K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Melio Payments. Última atualização: 11/1/2025

₪232K - ₪271K
Israel
₪202K₪232K₪271K₪288K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Melio Payments, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista Financeiro na Melio Payments in Israel é uma remuneração total anual de ₪288,493. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Melio Payments para a função de Analista Financeiro in Israel é ₪202,192.

Outros Recursos