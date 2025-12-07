Diretório de Empresas
Meituan
Meituan Redator Publicitário Salários

A remuneração total média de Redator Publicitário in United States na Meituan varia de $41.5K a $59K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Meituan. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$47K - $53.5K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$41.5K$47K$53.5K$59K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Meituan?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Redator Publicitário na Meituan in United States é uma remuneração total anual de $59,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Meituan para a função de Redator Publicitário in United States é $41,500.

