Meituan Operações de Negócio Salários

A remuneração total média de Operações de Negócio na Meituan varia de $73K a $104K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Meituan. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$82.7K - $94.2K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$73K$82.7K$94.2K$104K
Faixa Comum
Faixa Possível

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Operações de Negócio na Meituan é uma remuneração total anual de $103,840. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Meituan para a função de Operações de Negócio é $73,040.

