A remuneração de Engenheiro de Software in United States na McKinsey varia de $131K por year para Junior Engineer a $293K por year para Principal Architect I. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $185K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da McKinsey. Última atualização: 10/29/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Junior Engineer
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***