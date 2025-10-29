Diretório de Empresas
McKinsey
  • Salários
  • Gerente de Produto

  • Todos os Salários de Gerente de Produto

McKinsey Gerente de Produto Salários

A remuneração de Gerente de Produto in United States na McKinsey varia de $205K por year para Product Manager a $238K por year para Principal. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $217K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da McKinsey. Última atualização: 10/29/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Product Manager
$205K
$184K
$3.7K
$16.9K
Senior Product Manager
$229K
$202K
$0
$27K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 4 Mais Níveis
Últimos Salários Enviados
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na McKinsey?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na McKinsey in United States é uma remuneração total anual de $285,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na McKinsey para a função de Gerente de Produto in United States é $216,400.

Outros Recursos