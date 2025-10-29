Diretório de Empresas
McKinsey
McKinsey Designer de Produto Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Designer de Produto na McKinsey totaliza $203K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da McKinsey. Última atualização: 10/29/2025

Pacote Mediano
company icon
McKinsey
Associate Design Director
Chicago, IL
Total por ano
$203K
Nível
Associate Design Director
Salário base
$203K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na McKinsey?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Contribuir

Títulos Incluídos

UX Designer

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Designer de Produto na McKinsey in United States é uma remuneração total anual de $305,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na McKinsey para a função de Designer de Produto in United States é $192,000.

