McKinsey
  • Salários
  • Consultor de Gestão

  • Todos os Salários de Consultor de Gestão

McKinsey Consultor de Gestão Salários

A remuneração de Consultor de Gestão in United States na McKinsey varia de $121K por year para Business Analyst a $388K por year para Partner. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $245K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da McKinsey. Última atualização: 10/29/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Quais são os níveis de carreira na McKinsey?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Consultor de Gestão na McKinsey in United States é uma remuneração total anual de $451,254. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na McKinsey para a função de Consultor de Gestão in United States é $247,500.

