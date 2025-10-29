A remuneração de Consultor de Gestão in United States na McKinsey varia de $121K por year para Business Analyst a $388K por year para Partner. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $245K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da McKinsey. Última atualização: 10/29/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
