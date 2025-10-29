A remuneração de Cientista de Dados in United States na McKinsey varia de $152K por year para Data Scientist a $248K por year para Principal. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $170K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da McKinsey. Última atualização: 10/29/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
