A remuneração de Analista de Negócios in United States na McKinsey varia de $124K por year para Business Analyst a $250K por year para Engagement Manager. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $134K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da McKinsey. Última atualização: 10/29/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
