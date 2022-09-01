Diretório de Empresas
McGraw Hill
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

McGraw Hill Salários

O salário da McGraw Hill varia de $10,816 em remuneração total por ano para Vendas na faixa mais baixa a $213,000 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da McGraw Hill. Última atualização: 9/15/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $138K

Engenheiro de Software Full-Stack

Designer de Produto
Median $100K
Gerente de Produto
Median $120K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Pesquisador de UX
Median $100K
Gerente de Engenharia de Software
Median $213K
Cientista de Dados
$184K
Marketing
$180K
Vendas
$10.8K
Gerente de Programa Técnico
$185K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na McGraw Hill é Gerente de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $213,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na McGraw Hill é $137,500.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para McGraw Hill

Empresas Relacionadas

  • Uber
  • SoFi
  • Airbnb
  • Coinbase
  • Roblox
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos