Marsh & McLennan Companies
Marsh & McLennan Companies Salários

O salário da Marsh & McLennan Companies varia de $20,586 em remuneração total por ano para Contador na faixa mais baixa a $276,375 para Marketing na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Marsh & McLennan Companies. Última atualização: 10/20/2025

Cientista de Dados
Median $245K
Engenheiro de Software
Median $89K
Contador
$20.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Atuário
$117K
Analista de Negócios
Median $65K
Analista de Dados
$60.6K
Analista Financeiro
$80.4K
Information Technologist (IT)
$29.6K
Consultor de Gestão
$30.7K
Marketing
$276K
Operações de Marketing
$95.8K
Gerente de Parcerias
$221K
Gerente de Produto
$102K
Gerente de Projeto
$81.2K
Vendas
$26.7K
Cybersecurity Analyst
$91.6K
Gerente de Programa Técnico
$203K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Marsh & McLennan Companies é Marketing at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $276,375. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Marsh & McLennan Companies é $89,000.

