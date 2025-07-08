Diretório de Empresas
Marquistech
Marquistech Salários

O salário da Marquistech varia de $22,854 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $79,855 para Engenheiro de Hardware na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Marquistech. Última atualização: 10/20/2025

Engenheiro de Hardware
$79.9K
Engenheiro de Software
$22.9K
Gerente de Engenharia de Software
$50.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Marquistech é Engenheiro de Hardware at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $79,855. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Marquistech é $50,166.

