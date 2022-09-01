Mantle Salários

O salário da Mantle varia de $150,750 em remuneração total por ano para Engenheiro de Controles na faixa mais baixa a $245,000 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Mantle . Última atualização: 9/15/2025