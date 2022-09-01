Mantle Salários

Diretório de Empresas
O salário da Mantle varia de $150,750 em remuneração total por ano para Engenheiro de Controles na faixa mais baixa a $245,000 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Mantle. Última atualização: 9/15/2025

$160K

Engenheiro de Controles
$151K
Recursos Humanos
$174K
Engenheiro de Software
$245K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
A função com maior remuneração relatada na Mantle é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $245,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Mantle é $174,125.

