ManTech
  • Arquiteto de Soluções

  • Todos os Salários de Arquiteto de Soluções

ManTech Arquiteto de Soluções Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Arquiteto de Soluções na ManTech totaliza $143K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ManTech. Última atualização: 9/27/2025

Pacote Mediano
company icon
ManTech
Pega Developer
Ashburn, VA
Total por ano
$143K
Nível
Senior Application Developer
Salário base
$143K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na ManTech?

$160K

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Arquiteto de Soluções na ManTech in United States é uma remuneração total anual de $210,080. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ManTech para a função de Arquiteto de Soluções in United States é $142,800.

Outros Recursos