Diretório de Empresas
ManTech
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

ManTech Salários

O salário da ManTech varia de $61,690 em remuneração total por ano para Recrutador na faixa mais baixa a $216,240 para Gerente de Programa na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ManTech. Última atualização: 9/15/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $120K

Engenheiro de Software Full-Stack

Analista de Negócios
Median $125K
Analista de Cibersegurança
Median $130K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Arquiteto de Soluções
Median $143K
Cientista de Dados
Median $148K
Gerente de Programa Técnico
Median $144K
Tecnólogo da Informação (TI)
$181K
Designer de Produto
$79.6K
Gerente de Programa
$216K
Gerente de Projeto
$196K
Recrutador
$61.7K
Gerente de Engenharia de Software
$145K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na ManTech é Gerente de Programa at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $216,240. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ManTech é $143,400.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para ManTech

Empresas Relacionadas

  • HPE
  • Cognizant
  • ADP
  • FactSet
  • Gartner
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos