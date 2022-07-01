Diretório de Empresas
Manta
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Manta Salários

O salário da Manta varia de $135,926 em remuneração total por ano para Gerente Técnico de Contas na faixa mais baixa a $179,100 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Manta. Última atualização: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Arquiteto de Soluções
$179K
Gerente Técnico de Contas
$136K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Manta é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $179,100. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Manta é $157,513.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Manta

Empresas Relacionadas

  • Microsoft
  • SoFi
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Roblox
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/manta/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.