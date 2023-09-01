ManoMano Salários

O salário da ManoMano varia de $64,243 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $142,517 para Gerente de Ciência de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ManoMano . Última atualização: 11/26/2025