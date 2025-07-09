Diretório de Empresas
Mankind Pharma
Mankind Pharma Salários

O salário da Mankind Pharma varia de $5,818 em remuneração total por ano para Analista de Dados na faixa mais baixa a $11,312 para Engenheiro Mecânico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Mankind Pharma. Última atualização: 9/15/2025

$160K

Analista de Dados
$5.8K
Engenheiro Mecânico
$11.3K
Gerente de Produto
$9.1K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Mankind Pharma é Engenheiro Mecânico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $11,312. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Mankind Pharma é $9,077.

Outros Recursos