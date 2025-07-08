Malt Salários

Diretório de Empresas
O salário da Malt varia de $68,158 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $71,800 para Recursos Humanos na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Malt. Última atualização: 11/23/2025

Engenheiro de Software
Median $68.2K
Recursos Humanos
$71.8K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Malt é Recursos Humanos at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $71,800. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Malt é $69,979.

