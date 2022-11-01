Major League Hacking Salários

Diretório de Empresas
O salário da Major League Hacking varia de $28,855 em remuneração total por ano para Gerente de Programa Técnico na faixa mais baixa a $102,000 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Major League Hacking. Última atualização: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Engenheiro de Software
$102K
Gerente de Programa Técnico
$28.9K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Major League Hacking é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $102,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Major League Hacking é $65,428.

