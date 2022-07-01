MainStreet Salários

O salário da MainStreet varia de $130,560 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $165,825 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da MainStreet . Última atualização: 10/23/2025