A remuneração total média de Arquiteto de Soluções in Canada na Mailchimp varia de CA$171K a CA$249K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Mailchimp. Última atualização: 9/27/2025

Remuneração Total Média

CA$197K - CA$224K
Canada
Faixa Comum
Faixa Possível
CA$171KCA$197KCA$224KCA$249K
Faixa Comum
Faixa Possível

CA$226K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Mailchimp, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Arquiteto de Soluções na Mailchimp in Canada é uma remuneração total anual de CA$249,443. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Mailchimp para a função de Arquiteto de Soluções in Canada é CA$171,228.

