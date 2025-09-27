Diretório de Empresas
Mailchimp
Mailchimp Vendas Salários

A remuneração total média de Vendas in United States na Mailchimp varia de $49.8K a $69.6K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Mailchimp. Última atualização: 9/27/2025

Remuneração Total Média

$54K - $65.4K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$49.8K$54K$65.4K$69.6K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Mailchimp, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Vendas na Mailchimp in United States é uma remuneração total anual de $69,600. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Mailchimp para a função de Vendas in United States é $49,800.

