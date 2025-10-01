Diretório de Empresas
Magna International
  • Romania

Magna International Engenheiro de Software Salários em Romania

O pacote de remuneração in Romania mediano de Engenheiro de Software na Magna International totaliza RON 285K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Magna International. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Magna International
Software Engineer
Timisoara, TM, Romania
Total por ano
RON 285K
Nível
L3
Salário base
RON 247K
Stock (/yr)
RON 0
Bônus
RON 37.4K
Anos na empresa
5 Anos
Anos de exp
6 Anos
Quais são os níveis de carreira na Magna International?

RON 715K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Magna International in Romania é uma remuneração total anual de RON 327,754. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Magna International para a função de Engenheiro de Software in Romania é RON 273,872.

