A remuneração de Engenheiro de Software in Miami-Ft. Lauderdale Area na Magic Leap varia de $139K por year para Entry Software Engineer a $188K por year para Lead Software Engineer. O pacote de remuneração in Miami-Ft. Lauderdale Area mediano por year totaliza $149K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Magic Leap. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Entry Software Engineer
$139K
$124K
$10K
$5K
Associate Software Engineer
$115K
$110K
$3.4K
$2K
Software Engineer
$130K
$110K
$15K
$4.3K
Senior Software Engineer
$163K
$147K
$4K
$11.4K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Magic Leap, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
