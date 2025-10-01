Diretório de Empresas
Magic Leap
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Miami-Ft. Lauderdale Area

Magic Leap Engenheiro de Software Salários em Miami-Ft. Lauderdale Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Miami-Ft. Lauderdale Area na Magic Leap varia de $139K por year para Entry Software Engineer a $188K por year para Lead Software Engineer. O pacote de remuneração in Miami-Ft. Lauderdale Area mediano por year totaliza $149K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Magic Leap. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Entry Software Engineer
(Nível Iniciante)
$139K
$124K
$10K
$5K
Associate Software Engineer
$115K
$110K
$3.4K
$2K
Software Engineer
$130K
$110K
$15K
$4.3K
Senior Software Engineer
$163K
$147K
$4K
$11.4K
$160K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Magic Leap, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Engenheiro de Software de Realidade Virtual

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Magic Leap in Miami-Ft. Lauderdale Area é uma remuneração total anual de $214,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Magic Leap para a função de Engenheiro de Software in Miami-Ft. Lauderdale Area é $150,000.

