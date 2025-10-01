A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Zurich Area na Magic Leap varia de CHF 172K por year para Senior Software Engineer a CHF 209K por year para Lead Software Engineer. O pacote de remuneração in Greater Zurich Area mediano por year totaliza CHF 213K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Magic Leap. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Entry Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Magic Leap, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
