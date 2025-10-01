Diretório de Empresas
Magic Leap
Magic Leap Engenheiro de Software Salários em Greater Zurich Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Zurich Area na Magic Leap varia de CHF 172K por year para Senior Software Engineer a CHF 209K por year para Lead Software Engineer. O pacote de remuneração in Greater Zurich Area mediano por year totaliza CHF 213K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Magic Leap. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Entry Software Engineer
(Nível Iniciante)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
Ver 3 Mais Níveis
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Magic Leap, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Engenheiro de Software de Realidade Virtual

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at Magic Leap in Greater Zurich Area sits at a yearly total compensation of CHF 235,332. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Magic Leap for the Engenheiro de Software role in Greater Zurich Area is CHF 180,361.

