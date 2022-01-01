Magic Leap Salários

O salário da Magic Leap varia de $90,554 em remuneração total por ano para Engenheiro de Hardware na faixa mais baixa a $324,719 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Magic Leap . Última atualização: 10/9/2025