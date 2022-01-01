Diretório de Empresas
Magic Leap
Magic Leap Salários

O salário da Magic Leap varia de $90,554 em remuneração total por ano para Engenheiro de Hardware na faixa mais baixa a $324,719 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Magic Leap. Última atualização: 10/9/2025

$160K

Engenheiro de Software
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Engenheiro de Software de Realidade Virtual

Engenheiro Mecânico
Median $113K
Marketing
Median $151K

Analista de Negócios
$167K
Cientista de Dados
Median $150K
Engenheiro Elétrico
$204K
Engenheiro de Hardware
$90.6K
Recursos Humanos
$199K
Jurídico
$189K
Engenheiro Óptico
$155K
Designer de Produto
$92.3K
Gerente de Produto
$216K
Gerente de Programa
$174K
Recrutador
$176K
Gerente de Engenharia de Software
$322K
Gerente de Programa Técnico
$259K
Pesquisador de UX
$119K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Magic Leap, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Magic Leap adalah Engenheiro de Software at the Principal Software Engineer level dengan total kompensasi tahunan $324,719. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Magic Leap adalah $169,699.

