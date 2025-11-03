Diretório de Empresas
MacPaw
MacPaw Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Ukraine mediano de Engenheiro de Software na MacPaw totaliza UAH 2.37M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da MacPaw. Última atualização: 11/3/2025

Pacote Mediano
company icon
MacPaw
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Total por ano
UAH 2.37M
Nível
L4
Salário base
UAH 2.37M
Stock (/yr)
UAH 0
Bônus
UAH 0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na MacPaw?
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Contribuir

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na MacPaw in Ukraine é uma remuneração total anual de UAH 3,373,102. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na MacPaw para a função de Engenheiro de Software in Ukraine é UAH 2,366,206.

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para MacPaw

