Diretório de Empresas
M1 Finance
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

M1 Finance Salários

O salário da M1 Finance varia de $50,250 em remuneração total por ano para Operações de Marketing na faixa mais baixa a $175,875 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da M1 Finance. Última atualização: 10/9/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $165K
Atendimento ao Cliente
$62.7K
Marketing
$127K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Operações de Marketing
$50.3K
Designer de Produto
$119K
Gerente de Produto
$169K
Gerente de Engenharia de Software
$176K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na M1 Finance, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Tem alguma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e muito mais.

Visite Agora!

Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at M1 Finance is Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $175,875. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at M1 Finance is $126,630.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para M1 Finance

Empresas Relacionadas

  • Cox Automotive
  • Kraken
  • Amount
  • Tala
  • Cyndx
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos