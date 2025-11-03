Diretório de Empresas
Lyric
Lyric Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in India mediano de Engenheiro de Software na Lyric totaliza ₹3.94M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Lyric. Última atualização: 11/3/2025

Pacote Mediano
company icon
Lyric
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹3.94M
Nível
L4
Salário base
₹3.54M
Stock (/yr)
₹404K
Bônus
₹0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Lyric?
Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Lyric in India é uma remuneração total anual de ₹6,441,211. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Lyric para a função de Engenheiro de Software in India é ₹3,535,380.

Outros Recursos