A remuneração de Engenheiro de Software in Wroclaw Metropolitan Area na Luxoft varia de PLN 144K por year para L2 a PLN 265K por year para L4. O pacote de remuneração in Wroclaw Metropolitan Area mediano por year totaliza PLN 168K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Luxoft. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 144K
PLN 144K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 222K
PLN 222K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 265K
PLN 265K
PLN 0
PLN 0
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
