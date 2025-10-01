Diretório de Empresas
Luxoft
Luxoft Engenheiro de Software Salários em United States

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Luxoft varia de $92.5K por year para L1 a $107K por year para L5. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $120K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Luxoft. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
Junior Software Engineer(Nível Iniciante)
$92.5K
$82.5K
$10K
$0
L2
Regular Software Engineer
$114K
$101K
$13.3K
$0
L3
Senior Software Engineer
$120K
$120K
$0
$0
L4
Lead Software Engineer
$132K
$132K
$0
$111
$160K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Luxoft?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at Luxoft in United States sits at a yearly total compensation of $144,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Engenheiro de Software role in United States is $110,000.

Outros Recursos