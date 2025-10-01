A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Luxoft varia de $92.5K por year para L1 a $107K por year para L5. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $120K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Luxoft. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
$92.5K
$82.5K
$10K
$0
L2
$114K
$101K
$13.3K
$0
L3
$120K
$120K
$0
$0
L4
$132K
$132K
$0
$111
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
