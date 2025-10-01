A remuneração de Engenheiro de Software in Ukraine na Luxoft varia de UAH 1.42M por year para L2 a UAH 3.18M por year para L5. O pacote de remuneração in Ukraine mediano por year totaliza UAH 1.78M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Luxoft. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
