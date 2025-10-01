Diretório de Empresas
Luxoft
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Ukraine

Luxoft Engenheiro de Software Salários em Ukraine

A remuneração de Engenheiro de Software in Ukraine na Luxoft varia de UAH 1.42M por year para L2 a UAH 3.18M por year para L5. O pacote de remuneração in Ukraine mediano por year totaliza UAH 1.78M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Luxoft. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
Junior Software Engineer(Nível Iniciante)
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
Regular Software Engineer
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
Senior Software Engineer
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
Lead Software Engineer
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
UAH 6.61M

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Luxoft?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

Luxoft in Ukraine의 Engenheiro de Software에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 UAH 3,220,230입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Luxoft의 Engenheiro de Software 직무 in Ukraine에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 UAH 1,780,168입니다.

