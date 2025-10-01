A remuneração de Engenheiro de Software in Sofia City Province na Luxoft varia de BGN 105K por year para L3 a BGN 114K por year para L4. O pacote de remuneração in Sofia City Province mediano por year totaliza BGN 101K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Luxoft. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L3
BGN 105K
BGN 105K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN 114K
BGN 114K
BGN 0
BGN 0
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
